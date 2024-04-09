Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию с паводками на Южном Урале

Путин и Токаев обсудили преодоление последствий половодья на Южном Урале

0:36 Your browser does not support the audio element. Россия

В Кремле сообщили, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор на тему координации в борьбе с паводками на Южном Урале.

Небывалое половодье спровоцировало подъём рек на южном Урале, это привело к подтоплению десятков тысяч домов и дачных участков в Оренбургской, Курганской областях и в районе города Атырау (Гурьев) в Казахстане. Половодье произошло по причине обильных снегопадов зимой и резкого потепления.

На данный момент пик паводка в Оренбургской области пройден, и вода пошла на убыль.