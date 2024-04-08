Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал актуальные вопросы текущей информационной повестки.
Касательно обстрела Запорожской АЭС, где некоторые повреждения корпуса получил корпус энергоблока Песков заявил:
"это очень опасная провокация с негативными последствиями, киевский режим продолжает свою террористическую активность".
Касательно сроков контактов Путина и Эрдогана, Песков сказал, что они пока не определены. Одним из ключевых вопросов взаимодействия будут контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации в плане американских санкций. Турция до недавнего времени успешно саботировала режим санкций, однако сложное экономическое положение Турции вынуждает её идти на уступки мировым финансовым элитам, но и в то же время предпринимать некие недружественные шаги без уведомления России Эрдоган не желает.
Касательно создания западных военных баз в Литве и отправки туда военных — то это продолжение нагнетания напряженности, потребует мер по обеспечению безопасности, по словам Пескова.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.