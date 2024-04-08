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Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге события последних дней

Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по актуальным вопросам информационной повестки

1:06
Россия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал актуальные вопросы текущей информационной повестки.

Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по актуальным вопросам информационной повестки
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Касательно обстрела Запорожской АЭС, где некоторые повреждения корпуса получил корпус энергоблока Песков заявил:

"это очень опасная провокация с негативными последствиями, киевский режим продолжает свою террористическую активность".

Касательно сроков контактов Путина и Эрдогана, Песков сказал, что они пока не определены. Одним из ключевых вопросов взаимодействия будут контакты по финансовым вопросам для поиска выхода из сложившейся ситуации в плане американских санкций. Турция до недавнего времени успешно саботировала режим санкций, однако сложное экономическое положение Турции вынуждает её идти на уступки мировым финансовым элитам, но и в то же время предпринимать некие недружественные шаги без уведомления России Эрдоган не желает.

Касательно создания западных военных баз в Литве и отправки туда военных — то это продолжение нагнетания напряженности, потребует мер по обеспечению безопасности, по словам Пескова. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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