Владимир Путин поставил россиян перед выбором: ввоз мигрантов или рост производительности труда

Владимир Путин предложил повышать производительность труда как альтернативу ввозу мигрантов

1:35 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами профсоюзов прокомментировал миграционный вопрос, отметив, что для сохранения роста экономики необходимо или принимать мигрантов, или работать над увеличением производительности труда.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"У нас выбора особого нет: или завозить рабочую силу из-за границы, или существенно повышать производительность труда" — Путин на съезде профсоюзов России.

Миграционный вопрос поднялся в очередной раз в общественности, когда выяснилось, что террористы из "Крокус Сити Холла", убившие более 140 человек, являются нелегальными мигрантами, не были оформлены должным образом и не имели постоянной работы. Некоторые общественные деятели выступили за максимальное ужесточение миграционного законодательства.

Однако экономические реалии в России таковы, что в условиях дефицита кадров уход с рынка труда мигрантов приведёт к ещё большей нехватке рабочих рук. Особенно чувствительными последствия могут стать в сфере строительства и обслуживания. Вместе с тем, президент всегда подчёркивал, что те, кто едут в Россию трудиться, должны уважать страну, знать её язык, основы истории и права.

Владимир Путин уже упоминал о мерах по повышению производительности труда, и в качестве одной из ключевых таких мер называл роботизацию, предлагая увеличить соотношение робототехники в производстве, способствовать внедрению искусственного интеллекта в производственно-логистические цепочки.

Миграционный вопрос является традиционным для стран с низкой рождаемостью и сравнительно высоким уровнем жизни.