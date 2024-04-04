Владимир Путин поставил россиян перед выбором: ввоз мигрантов или рост производительности труда

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Владимир Путин предложил повышать производительность труда как альтернативу ввозу мигрантов

1:35
Россия

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами профсоюзов прокомментировал миграционный вопрос, отметив, что для сохранения роста экономики необходимо или принимать мигрантов, или работать над увеличением производительности труда.

Владимир Путин предложил повышать производительность труда как альтернативу ввозу мигрантов
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"У нас выбора особого нет: или завозить рабочую силу из-за границы, или существенно повышать производительность труда" — Путин на съезде профсоюзов России.

Миграционный вопрос поднялся в очередной раз в общественности, когда выяснилось, что террористы из "Крокус Сити Холла", убившие более 140 человек, являются нелегальными мигрантами, не были оформлены должным образом и не имели постоянной работы. Некоторые общественные деятели выступили за максимальное ужесточение миграционного законодательства.

Однако экономические реалии в России таковы, что в условиях дефицита кадров уход с рынка труда мигрантов приведёт к ещё большей нехватке рабочих рук. Особенно чувствительными последствия могут стать в сфере строительства и обслуживания. Вместе с тем, президент всегда подчёркивал, что те, кто едут в Россию трудиться, должны уважать страну, знать её язык, основы истории и права. 

Владимир Путин уже упоминал о мерах по повышению производительности труда, и в качестве одной из ключевых таких мер называл роботизацию, предлагая увеличить соотношение робототехники в производстве, способствовать внедрению искусственного интеллекта в производственно-логистические цепочки. 

Миграционный вопрос является традиционным для стран с низкой рождаемостью и сравнительно высоким уровнем жизни.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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