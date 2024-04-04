Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина и Макрона не планируются, но не исключаются

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Дмитрий Песков прокомментировал возможность официальных контактов президентов России и Франции

Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистам, что Россия готова к диалогу с Францией на любом уровне. В то же время Россия намерена вести диалог только с теми, кто проявляет взаимный интерес к обсуждению мировых проблем.

Дмитрий Песков прокомментировал возможность официальных контактов президентов России и Франции
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

"Президент Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных — иногда самых сложных — мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет".

Изначально, в начале своего правления в 2017 - 2018 годах Эммануэль Макрон проявлял заинтересованность в построении позитивных отношений с Россией, однако постепенно его риторика становилась всё более воинственной. Именно ему в 2021 году Владимир Путин сказал на общей пресс-конференции:

"Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?... Но ведь так и будет!"

Влоть до последних дней Макрон игнорировал все предупреждения по поводу опасности эскалации Украинского кризиса и в самом деле готовил к отправке на Украину французский экспедиционный корпус.

Однако после разговора министров обороны России и Франции воинственный пыл французов, похоже, пошёл на спад, что открывает возможность для переговоров. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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