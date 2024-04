Дмитрий Песков заявил, что контакты Путина и Макрона не планируются, но не исключаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил журналистам, что Россия готова к диалогу с Францией на любом уровне. В то же время Россия намерена вести диалог только с теми, кто проявляет взаимный интерес к обсуждению мировых проблем.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0