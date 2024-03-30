Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к катастрофам

Песков об эмоциях Владимира Путина: "Если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно"

1:55 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об эмоциональном восприятии Владимиром Путиным трагедий общнародного масштаба подобным теракту в "Крокус Сити Холле".

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Трагедии, подобные "Крокусу", Путин пропускает через себя, если на его лице не видно слез, это не значит, что ему не больно".

При этом Песков подчеркнуЛ. что мы не можем знать и не узнаем, что конкретно чувствует глава государства в такие моменты, это глубоко личное, и президент этого никогда не расскажет. Сам Владимир Путин не любит абстрактных рассуждений, но он говорил не раз, что чувствует ответственность за народное благо, что он старается воспринимать жизнь глазами обычного человека, стремится разрешать проблемы, стоящие перед людьми. С началом СВО Владимир Путин всегда подчёркивал, что мысленно он с теми, кто на передовой, а дети тех, кто героически пал являются как бы детьми всей страны, забота о которых является приоритетной задачей государства.

Обычно крайне мягкий и дипломатичный в высказываниях президент, очень резок при оценках террористов и врагов России. Так бессмертными стали его выражения:

"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".

Так Владимир Путин поставил точку в вопросе о договорном урегулировании с боевиками на Северном Кавказе.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

А такую перспективу Владимир Путин обозначил в 2018 году для потенциальных внешнеполитических противников России.

Исходя из этого, очевидно, что Владимир Путин очень глубоко переживает трагедии подобно теракту в Красногорске 22 марта.