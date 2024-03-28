"Дюна" в реальной жизни — небо Благовещенска окрасилось в желтый цвет

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Циклон из Китая и Монголии окрасил небо Амурской области в желтый цвет

0:57
Россия

В Благовещенске, Приамурье, в ночь на четверг произошел первый ранневесенний дождь, который стал рекордно ранним за всю историю метеонаблюдений в регионе.

Циклон из Китая и Монголии окрасил небо Амурской области в желтый цвет
Фото: commons.wikimedia.org by Шубина Ирина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным местных синоптиков, на землю выпало почти семь литров осадков на квадратный метр, что составляет почти 70% мартовской нормы. Так рано весной дождь лил лишь раз — в 2020 году, но тогда он был не таким интенсивным.

Необычное природное явление сопровождалось желтым небом, которое было видно невооруженным глазом. Специалисты гидрометцентра пояснили, что это произошло из-за того, что циклон, пришедший с юго-запада, принес с собой частицы пыли и песка с территорий Монголии и Китая. Так как травяной покров там еще не сформировался, воздушные потоки поднимают эти частицы в верхние слои атмосферы.

В гидрометцентре уточнили, что такие особенности весенних циклонов над данным регионом хорошо известны.

Песчаная буря в Благовещенске
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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