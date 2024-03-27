"Россия только для русских". Путин заявил, что следует бережно относиться к межнациональному миру

Путин: заявления в духе "Россия только для русских" вызывают тревогу

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Президент России Владимир Путин признался, что когда он слышит лозунги о том, что Россия предназначена только для русских, у него возникает чувство тревоги.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Во время встречи с военными летчиками он подчеркнул, что заявления "ура-патриотов", призывающих ограничивать права других национальностей, могут привести к серьезным негативным последствиям.

"Когда я слушаю "ура-патриотов" — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", — признался он.

Путин напомнил о многообразии этносов, проживающих на территории Российской Федерации, и предостерег от попыток ограничивать права и возможности других национальностей.

Российский лидер подчеркнул, что на территории страны проживает 190 этносов и все подобные высказывания могут развалить страну.

И главным пострадавшим будет русский народ", — подчеркнул он.