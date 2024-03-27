"Россия только для русских". Путин заявил, что следует бережно относиться к межнациональному миру

Президент России Владимир Путин признался, что когда он слышит лозунги о том, что Россия предназначена только для русских, у него возникает чувство тревоги.
Во время встречи с военными летчиками он подчеркнул, что заявления "ура-патриотов", призывающих ограничивать права других национальностей, могут привести к серьезным негативным последствиям.
"Когда я слушаю "ура-патриотов" — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", — признался он.
Путин напомнил о многообразии этносов, проживающих на территории Российской Федерации, и предостерег от попыток ограничивать права и возможности других национальностей.
Российский лидер подчеркнул, что на территории страны проживает 190 этносов и все подобные высказывания могут развалить страну.
И главным пострадавшим будет русский народ", — подчеркнул он.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.