Мэр Красноярска отметил дефицит бомбоубежищ в городе: их всего лишь четыре

Бомбоубежищ в Красноярске почти нет, сообщил мэр Логинов

1:56 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Красноярск

Во время выступления на сессии горсовета мэра Красноярска Владислава Логинова спросили о наличии бомбоубежищ в городе, включая школы. Оказалось, что их практически нет.

Фото: Openverse by Mark Fischer is licensed under CC BY-SA 2.0.

Депутат горсовета Роман Крастелев сообщил, что годом ранее прокуратура обнаружила недостатки в обеспечении бомбоубежищ в Красноярске. После этого был проведен расчет на дооборудование этих сооружений общей стоимостью в 231 миллион рублей.

"Возложена обязанность принять в казну города 112 соответствующих укрытий. Всего на тот момент было 22 укрытия", — сказал Крастелев и спросил, выполнились ли эти требования.

Логинов заявил, что работа в этом направлении ведется, однако за год "такое количество сооружений, конечно, построить нельзя" — потому что "мы много десятков лет рассчитывали на другую геополитическую ситуацию".

"Из требующихся 200 у нас 22, и то по нормативам не обеспечены".

Первый заместитель мэра Алексей Шувалов добавил, что работа по обеспечению в таких объемах (231 миллион рублей) не ведется, "но, конечно, мы шаг за шагом приводим в порядок":

"На сегодняшний день у нас в городе 4 бомбоубежища. Все остальное — это "заглубленное помещение". По расчетам наших специалистов, все жители Красноярска, которые не эвакуируются из города, они эвакуируются в заглубленные помещения".

Логинов уточнил, что на случай военных действий бомбоубежища есть в близлежащих к городу районах — например, в Большемуртинском.

"Если понадобятся эвакуационные мероприятия, то вывозятся жители Красноярска в ближайшие районы, где эти сооружения действующие и находятся в собственности края".

Спикер горсовета Наталия Фирюлина во время ответов Логинова добавила, что в Красноярске скоро появится метро, сообщает издательство prmira. ru.



