Путин сказал, что Россия лидирует по поставкам пшеницы на экспорт

Владимир Путин рассказал про небывалый прогресс в сельском хозяйстве

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, помогавшими в ходе его предвыборной кампании в регионах, проходившей в Кремле, рассказал о небывалых успехах в сельском хозяйстве.

Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Владимир Путин отметил, что лет десять назад "никто даже и представить бы не мог". что доходы от экспорта российской сельхозпродукции будет кратно превышать доходы от экспорта вооружений. Уникальная ситуация сложилась и на рынке пшеницы: из крупнейшего импортёра Россия стала крупнейшим её экспортёром. И это даже стало на первое время препятствием: порты были построены для приёма, а для отгрузки пшеницы, и поэтому их пришлось срочно перестраивать.

Действительно, сейчас Россия является лидером по экспорту пшеницы, в то время как СССР с 1970-ых годов являлся крупнейшим её импортёром, причём поставки велись из "недружественных стран", в том числе Канады. Причиной такого сбоя были системные просчёты в сельскохозяйственной политике, которая не могла справиться с вызовом резкой урбанизации страны. Однако сейчас проблема полностью решена, и Россия уже и сама "доедает, и хлеб вывозит".