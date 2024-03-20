Путин сказал, что Россия лидирует по поставкам пшеницы на экспорт

Президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, помогавшими в ходе его предвыборной кампании в регионах, проходившей в Кремле, рассказал о небывалых успехах в сельском хозяйстве.
Владимир Путин отметил, что лет десять назад "никто даже и представить бы не мог". что доходы от экспорта российской сельхозпродукции будет кратно превышать доходы от экспорта вооружений. Уникальная ситуация сложилась и на рынке пшеницы: из крупнейшего импортёра Россия стала крупнейшим её экспортёром. И это даже стало на первое время препятствием: порты были построены для приёма, а для отгрузки пшеницы, и поэтому их пришлось срочно перестраивать.
Действительно, сейчас Россия является лидером по экспорту пшеницы, в то время как СССР с 1970-ых годов являлся крупнейшим её импортёром, причём поставки велись из "недружественных стран", в том числе Канады. Причиной такого сбоя были системные просчёты в сельскохозяйственной политике, которая не могла справиться с вызовом резкой урбанизации страны. Однако сейчас проблема полностью решена, и Россия уже и сама "доедает, и хлеб вывозит".
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