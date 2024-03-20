Путин принял в Кремле доверенных лиц, помогавших ему в ходе избирательной кампании

Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами в Кремле

0:59 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин принял в Кремле доверенных лиц, помогавших ему в регионах в ходе предвыборной кампании.

Фото: kremlin.ru

Всего в ходе президентской предвыборной кампании было привлечено более 300 доверенных лиц из всех 89 регионов страны. В задачи доверенных лиц входил сбор информации касательно проблем и пожеланий жителей регионов, а также донесение до избирателей примерной программы действий Владимира Путина в ходе нового срока. В число доверенных лиц входили заслуженные учёные, врачи, учителя, ветераны СВО и других военных конфликтов, деятели искусства и представители молодёжи.

На встрече Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за выдающийся результат (высокую явку и 87% отданных за него голосов) и затронул ряд острых проблем. В частности, он обещал, что государство займётся обеспечением безопасности Белгородской области от обстрелов, и необходимые меры уже прорабатываются.