Путин принял в Кремле доверенных лиц, помогавших ему в ходе избирательной кампании

Президент Владимир Путин принял в Кремле доверенных лиц, помогавших ему в регионах в ходе предвыборной кампании.
Всего в ходе президентской предвыборной кампании было привлечено более 300 доверенных лиц из всех 89 регионов страны. В задачи доверенных лиц входил сбор информации касательно проблем и пожеланий жителей регионов, а также донесение до избирателей примерной программы действий Владимира Путина в ходе нового срока. В число доверенных лиц входили заслуженные учёные, врачи, учителя, ветераны СВО и других военных конфликтов, деятели искусства и представители молодёжи.
На встрече Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за выдающийся результат (высокую явку и 87% отданных за него голосов) и затронул ряд острых проблем. В частности, он обещал, что государство займётся обеспечением безопасности Белгородской области от обстрелов, и необходимые меры уже прорабатываются.
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