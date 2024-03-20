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Из-за обстрелов со стороны Украины школьников Белгородчины отправили на досрочные каникулы

Школьников в Белгородской области досрочно отправили на каникулы

1:09
Россия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за украинских обстрелов часть школьников в регионе отправляют на досрочные каникулы с 20 марта.

Школьников в Белгородской области досрочно отправили на каникулы
Фото: https://t.me/vvgladkov

На своей странице ВКонтакте Гладков рассказал о решениях Оперштаба региона. По его словам, со среды школьников в приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе отправляют на канинкулы.

В учреждениях среднего специального и высшего образования вводится режим дистанционного обучения, лекции преподаватели будут также читать удалённо из дома. Из-за угроз обстрелов также временно ограничена работа кружков и спортивных секций.

Среди других решений, связанных с исходящей от украинских боевиков угрозой жизни и здоровью людей — приостановка поверки счётчиков в Белгородской области до 1 мая.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие семь дней с территории Украины Белгородчину обстреляли более тысячи раз. В результате погибли 11 человек, 84 получили ранения и травмы. Кроме того, нанесён значительный материальный ущерб.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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