Из-за обстрелов со стороны Украины школьников Белгородчины отправили на досрочные каникулы

Школьников в Белгородской области досрочно отправили на каникулы

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за украинских обстрелов часть школьников в регионе отправляют на досрочные каникулы с 20 марта.

Фото: https://t.me/vvgladkov

На своей странице ВКонтакте Гладков рассказал о решениях Оперштаба региона. По его словам, со среды школьников в приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском округе отправляют на канинкулы.

В учреждениях среднего специального и высшего образования вводится режим дистанционного обучения, лекции преподаватели будут также читать удалённо из дома. Из-за угроз обстрелов также временно ограничена работа кружков и спортивных секций.

Среди других решений, связанных с исходящей от украинских боевиков угрозой жизни и здоровью людей — приостановка поверки счётчиков в Белгородской области до 1 мая.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие семь дней с территории Украины Белгородчину обстреляли более тысячи раз. В результате погибли 11 человек, 84 получили ранения и травмы. Кроме того, нанесён значительный материальный ущерб.