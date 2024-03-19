Владимир Путин намерен претворить в жизнь некоторые идеи конкурентов по выборам

Владимир Путин провёл встречу с лидерами думских фракций

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Президент Владимир Путин провёл встречу в Кремле с лидерами пяти думских фракций: Вячеславом Володиным, Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироновым, Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым ("Новые люди").

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент обозначил следующие цели встречи: во-первых, он желал обсудить некоторые предложения из президентских программ, каждая из которых, по его мнению, содержала ряд полезных предложений, во-вторых, президент решил обсудить наказы, которые кандидатам в президенты дали жители регионов, и, наконец, Путин решил обсудить реализацию внутриполитических задач своего Послания Федеральному собранию. Главной же задачей он считает реализацию мер по сбережению народа.