Владимир Путин намерен претворить в жизнь некоторые идеи конкурентов по выборам

Президент Владимир Путин провёл встречу в Кремле с лидерами пяти думских фракций: Вячеславом Володиным, Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироновым, Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым ("Новые люди").
Президент обозначил следующие цели встречи: во-первых, он желал обсудить некоторые предложения из президентских программ, каждая из которых, по его мнению, содержала ряд полезных предложений, во-вторых, президент решил обсудить наказы, которые кандидатам в президенты дали жители регионов, и, наконец, Путин решил обсудить реализацию внутриполитических задач своего Послания Федеральному собранию. Главной же задачей он считает реализацию мер по сбережению народа.
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