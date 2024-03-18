Песков: Путин говорил о возможности обмена Навального*, но не о конкретных результатах

Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену Алексея Навального* не велись

0:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по делу Алексея Навального* ещё не успели начаться переговоры касательно обмена.

Фото: flickr.com/ by Mitya Aleshkovskiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сегодня ночью Владимир Путин рассказал, что ему передали предложение об обмене Алексея Навального* на российских патриотов в западных тюрьмах. Президент охотно согласился с этим предложением, но Алексей Навальный* умер через несколько дней после этого разговора.

Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии строгого режима. Медики констатировали, что смерть оппозиционера не была насильственной. Тем не менее, смерть Алексея Навального* стала поводом для западных политиков к критике Кремля и обвинениям в диктатуре. Однако Владимир Путин ответил, что и в американских тюрьмах случается гибель заключённых.