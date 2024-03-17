Владимир Путин не исключил присоединение Харькова

Владимир Путин рассказал о создании "санитарной зоны" на Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам выборов не сказал о планах по присоединению Харьковской области, о чём неоднократно просила общественность, но подчеркнул, что речь может идти о создании "санитарной зоны" между Россией и Украиной для недопущения обстрелов.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму".

В настоящее время Украина проводит массированные обстрелы и вооружённые вылазки на территорию Белгородской области именно из Харьковской области. Таким образом, вопрос о контроле над этим регионом представляется особо важным с точки зрения обеспечения безопасности.

Следует напомнить, что и присоединение новых регионов Донбасса и Новороссии в марте 2022 года и даже к началу лета не было вопросом решённым, и окончательное решение стало очевидным только в августе того года.