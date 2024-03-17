Владимир Путин впервые публично назвал фамилию Навального*

Владимир Путин прокомментировал смерть Алексея Навального*

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин ответил на замечания американского журналиста, что ряд событий, в том числе недопуск к выборам Бориса Надеждина и особенно смерть в колонии Алексея Навального*, свидетельствуют о сомнительности демократии в России.

Владимир Путин ответил, что Борис Надеждин виноват сам в том, что неаккуратно собирал подписи и допустил фальсификации. Касательно же смерти Навального* Путин признал, что его смерть является печальным событием, как и смерть всякого человека. В то же время он заметил, что и в американских тюрьмах бывают подобные инциденты.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно."

Также Владимир Путин подтвердил подлинность слухов о возможном обмене Алексея Навального* на одного из российских патриотов. Он согласился на предложение об обмене без всякого обсуждения.

"Вы можете мне поверить, можете — нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: "Я согласен!"".

Таким образом Владимир Путин опроверг миф о том, что Кремль имел свой интерес в гибели Алексея Навального*.

Алексей Навальный* был признан террористом и экстремистом.