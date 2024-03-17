Путин спрогнозировал продолжение развитие отношений с Китаем и подчеркнул, что Китай справится со всеми внешнимивызовами

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам выборов прокомментировал отношения с Китаем.
Он сказал, что база современных российско-китайских отношений выстраивалась на протяжении 20 лет. Президент отметил, что китайская экономика успешно развивается и модернизируется, переходя на новые высокотехнологичные производства. Путин подчеркнул, что Россия поддерживает Китай по всем внешнеполитическим вопросам, а попытки провокаций в отношении Китая с использованием Тайваня, который Россия считает неотъемлемой частью Китая, обречены на провал.
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