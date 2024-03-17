Путин спрогнозировал продолжение развитие отношений с Китаем и подчеркнул, что Китай справится со всеми внешнимивызовами

Владимир Путин прокомментировал перспективы развитя отношений с Китаем

0:34 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам выборов прокомментировал отношения с Китаем.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Он сказал, что база современных российско-китайских отношений выстраивалась на протяжении 20 лет. Президент отметил, что китайская экономика успешно развивается и модернизируется, переходя на новые высокотехнологичные производства. Путин подчеркнул, что Россия поддерживает Китай по всем внешнеполитическим вопросам, а попытки провокаций в отношении Китая с использованием Тайваня, который Россия считает неотъемлемой частью Китая, обречены на провал.