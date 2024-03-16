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В Белгороде власти области предприняли меры для недопущения жертв при возможных обстрелах

В Белгороде предприняты повышенные меры безопасности

1:19
Россия

В связи с возросшей интенсивностью обстрелов Белгорода со стороны ВСУ власти области и города предприняли ряд мер по недопущению жертв среди гражданского населения. 

В Белгороде предприняты повышенные меры безопасности
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

В выходные закрыты все торговые центры кроме маленьких продуктовых магазинов. В понедельник и вторник будут закрыты все учебные заведения города. Горожанам рекомендовано не создавать многолюдных собраний и быть бдительными.

Ранее ВСУ неоднократно предпринимали обстрелы. Причём обстрелы целенамеренно велись по местам массового скопления людей, в том числе торгово-развлекательным центрам, школам, детским площадкам. Наглядно античеловечную сущность неонацистского режима показал теракт 30 декабря 2023 года, когда ВСУ внезапным ударом по центру города истребили около 20 человек мирного населения. Киевский режим не скрывает, что нанесение ударов по гражданским лицам является решением осознанным и служит политическим целям дискредитации России и провоцирования её руководства на ответные удары по мирному населению Украины. Возможная гибель собственных мирных граждан не только не останавливает киевский режим, но и желательна для него в целях укрепления позиций в рамках информационного противостояния с Россией. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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