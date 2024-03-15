Российские власти приступили к масштабной ревизии международных договоров и соглашений, заключенных страной в прошлом. Этот процесс стал неизбежным в свете попыток изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб со стороны недружественных государств.
Ранее председатель СовФеда Валентина Матвиенко предложила пересмотреть ряд международных договоров, подписанных Россией раннее, чтобы выделить и денонсировать невыгодные стране.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что работа по инвентаризации уже ведется в согласованном режиме между различными министерствами.
Основная цель — тщательно проанализировать действующие договоренности на предмет их соответствия национальным интересам России в современных реалиях. По итогам этого анализа будут предприняты необходимые шаги в рамках российского законодательства, включая возможную денонсацию невыгодных соглашений.
Вершинин отметил, что речь идет о десятках договоров различного профиля, поэтому требуется четкое понимание их актуальности для страны.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.