По словам Сергея Вершинина, МИД и различные ведомства начали пересмотр международных договоров, которые заключала Россия

Россия отменит ряд международных соглашений

1:03 Your browser does not support the audio element. Россия

Российские власти приступили к масштабной ревизии международных договоров и соглашений, заключенных страной в прошлом. Этот процесс стал неизбежным в свете попыток изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб со стороны недружественных государств.

Фото: panoramio.com by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее председатель СовФеда Валентина Матвиенко предложила пересмотреть ряд международных договоров, подписанных Россией раннее, чтобы выделить и денонсировать невыгодные стране.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что работа по инвентаризации уже ведется в согласованном режиме между различными министерствами.

Основная цель — тщательно проанализировать действующие договоренности на предмет их соответствия национальным интересам России в современных реалиях. По итогам этого анализа будут предприняты необходимые шаги в рамках российского законодательства, включая возможную денонсацию невыгодных соглашений.

Вершинин отметил, что речь идет о десятках договоров различного профиля, поэтому требуется четкое понимание их актуальности для страны.