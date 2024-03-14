Путин выводит ядерную энергетику на космический уровень

Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли разработать транспортные модули для использования в космосе на основе ядерной энергии.
"...даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе"
заявил Путин в беседе с Денисом Мантуровым в ходе совещания.
Владимир Путин ничего не сказал о возможном военном назначении этой разработки. Более того, президент считает необходимым соблюдение договора 1963 года о запрете ядерных испытаний в космосе. Однако, видимо, возможность выхода США из этого договора не исключается, поэтому ядерная энергетическая установка в космосе не считается излишеством.
В США уже месяц назад заявили о "выводе российского ядерного оружия в космос". Россия опровергла эти слухи, а руководство страны подчеркнуло, что не намерено нарушать международные соглашения касательно стратегической безопасности в космосе.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.