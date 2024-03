Путин выводит ядерную энергетику на космический уровень

Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли разработать транспортные модули для использования в космосе на основе ядерной энергии.

Фото: http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-12/html/iss012e24219.html by NASA is licensed under This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA.