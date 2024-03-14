Путин выводит ядерную энергетику на космический уровень

Россия создаст ядерную установку в космосе

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли разработать транспортные модули для использования в космосе на основе ядерной энергии.

Фото: http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-12/html/iss012e24219.html by NASA is licensed under This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA.

"...даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе"

заявил Путин в беседе с Денисом Мантуровым в ходе совещания.

Владимир Путин ничего не сказал о возможном военном назначении этой разработки. Более того, президент считает необходимым соблюдение договора 1963 года о запрете ядерных испытаний в космосе. Однако, видимо, возможность выхода США из этого договора не исключается, поэтому ядерная энергетическая установка в космосе не считается излишеством.

В США уже месяц назад заявили о "выводе российского ядерного оружия в космос". Россия опровергла эти слухи, а руководство страны подчеркнуло, что не намерено нарушать международные соглашения касательно стратегической безопасности в космосе.