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Известный детский врач и блогер Сергей Бутрий объявил о своём отъезде из России

Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий покинул Россию

0:08
Россия » Центр » Москва

Автор блога "Заметки детского врача", педиатр Сергей Бутрий уехал из России. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий покинул Россию
Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бутрий в обращении к подписчикам заявил, что с сожалением покидает родину и рассказал, как был арестован.

По словам врача, это произошло 22 февраля, когда он ехал на работу. В результате мужчина получил 10 суток ареста за свои слова в интервью иноагенту Катерине Гордеевой*. После освобождения силовики якобы намекнули ему, что "этим всё не ограничится".

Бутрий покинул Россию вместе с женой и дочерью. Он планирует продолжать работу в дистанционном формате. Также блогер поблагодарил людей, оказавших ему поддержку.

Отметим, что на сегодняшний день на телеграм-канал "Заметки детского врача" подписаны 120,5 тысяч человек.

*Катерина Гордеева — признана в России иностранным агентом

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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