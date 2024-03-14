Известный детский врач и блогер Сергей Бутрий объявил о своём отъезде из России

Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий покинул Россию

0:08 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Автор блога "Заметки детского врача", педиатр Сергей Бутрий уехал из России. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бутрий в обращении к подписчикам заявил, что с сожалением покидает родину и рассказал, как был арестован.

По словам врача, это произошло 22 февраля, когда он ехал на работу. В результате мужчина получил 10 суток ареста за свои слова в интервью иноагенту Катерине Гордеевой*. После освобождения силовики якобы намекнули ему, что "этим всё не ограничится".

Бутрий покинул Россию вместе с женой и дочерью. Он планирует продолжать работу в дистанционном формате. Также блогер поблагодарил людей, оказавших ему поддержку.

Отметим, что на сегодняшний день на телеграм-канал "Заметки детского врача" подписаны 120,5 тысяч человек.

*Катерина Гордеева — признана в России иностранным агентом