Известный детский врач и блогер Сергей Бутрий объявил о своём отъезде из России

Автор блога "Заметки детского врача", педиатр Сергей Бутрий уехал из России. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Бутрий в обращении к подписчикам заявил, что с сожалением покидает родину и рассказал, как был арестован.
По словам врача, это произошло 22 февраля, когда он ехал на работу. В результате мужчина получил 10 суток ареста за свои слова в интервью иноагенту Катерине Гордеевой*. После освобождения силовики якобы намекнули ему, что "этим всё не ограничится".
Бутрий покинул Россию вместе с женой и дочерью. Он планирует продолжать работу в дистанционном формате. Также блогер поблагодарил людей, оказавших ему поддержку.
Отметим, что на сегодняшний день на телеграм-канал "Заметки детского врача" подписаны 120,5 тысяч человек.
*Катерина Гордеева — признана в России иностранным агентом
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.