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Путин полагает. что число мигрантов в России не критически велико

Владимир Путин дал своё видением проблемы мигрантов в России

1:45
Россия

В интервью Дмитрию Киселёву президент Владимир Путин дал своё видение проблемы миграции. По его мнению. количество мигрантов в России не чрезмерно велико.

Владимир Путин дал своё видением проблемы мигрантов в России
Фото: migrantplanet.com

"Иммигрантов, если говорить о рабочих мигрантах, у нас не так уж и много по сравнению с другими странами – они от общего числа работающих составляют 3,7 процента."

В то же время поскольку мигранты сосредотачиваются в экономически развитых регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, регионах Севера, то там процент численности мигрантов выше, и это может создавать проблемы. 

Президент отметил и необходимость избирательного подхода при оценке мигрантов, которых действительно ожидают в России. 

"В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников."

Также по его мнению, приоритет должен отдаваться высококвалифицированным кадрам. 

Что касается привлечения "традиционных трудовых мигрантов", то в этом плане Путин отметил, что ситуация с дефицитом кадров в России не поменяется. Поэтому следует думать о росте производительности труда, его механизации, роботизации. А приезжающих мигрантов следует готовить к приезду уже в их родных странах. Они должны знать язык, культурные особенности России, уважать её традиции, и, конечно, соблюдать законы. В то же время по отношению к ним должны соблюдаться санитарные условия, они должны жить " в человеческих условиях".

Однако соблюдение безопасности граждан РФ остаётся безусловным приоритетом. 

"Обеспечение безопасности граждан Российской Федерации должно быть на первом месте."

Путин традиционно призывает к сбалансированному подходу в отношении приёма мигрантов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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