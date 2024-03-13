Владимир Путин рассказал об условии эффективности военных расходов

Владимир Путин доказал неэффективность американских расходов на оборону

2:17 Your browser does not support the audio element. Россия

В интервью Владимир Путин ответил на вопрос о критериях эффективности оборонных расходов на вопрос Дмитрию Киселёву на вопрос об опасности втягивания в новую "гонку вооружений".

Фото: kremlin.ru by Информационное агентство ТАСС is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин сказал, что в оборонной сфере "каждый рубль должен приносить отдачу". В этом плане он прокомментировал неэффективность расходов на оборону в позднем СССР, которые составляли 13% ВВП. Расходы Российской Федерации на оборону составляют по сведениям Стокгольмского института 6,8% ВВП в 2023 году. Путин также отметил, что расходы на оборону разгоняют экономику и способствуют развитию высоких технологий.

Путин отметил, что расходы на оборону в США несопоставимы с нашими и рассказал, где происходит "распил" американского оборонного бюджета, а также подметил способ нивелировать высокие расходы США на оборону и успешно противостоять им в сфере стратегической безопасности.

"...у них огромные деньги уходят на содержание – и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там, как в черную дыру, все уходит – ничего не сосчитать. Там и идет основной распил. Хотя и при производстве средств поражения, вооружений в целом тоже тратятся такие деньги, которые трудно оценить. Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известная и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, – то это просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО. Таким образом и нужно действовать."

Владимир Путин в начале 2000-ых годов предлагал США выстраивать совместную с Западом систему стратегической безопасности в сфере ракетных вооружений и не развивать ПРО в Восточной Европе. Американцы ответили отказом, после чего Путин предупредил о разработке эффективных видов высокоточного вооружения. В США заявили, что Россия вольна делать, что угодно и возможности её по разработке средств преодоления ПРО всерьёз не восприняли.

Однако сейчас российские сверхзвуковые комплексы гарантированно преодолевают любую систему ПРО.