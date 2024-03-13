Владимир Путин рассказал об условии эффективности военных расходов

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Владимир Путин доказал неэффективность американских расходов на оборону

2:17
Россия

В интервью Владимир Путин ответил на вопрос о критериях эффективности оборонных расходов на вопрос Дмитрию Киселёву на вопрос об опасности втягивания в новую "гонку вооружений".

Владимир Путин доказал неэффективность американских расходов на оборону
Фото: kremlin.ru by Информационное агентство ТАСС is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин сказал, что в оборонной сфере "каждый рубль должен приносить отдачу". В этом плане он прокомментировал неэффективность расходов на оборону в позднем СССР, которые составляли 13% ВВП. Расходы Российской Федерации на оборону составляют по сведениям Стокгольмского института 6,8% ВВП в 2023 году. Путин также отметил, что расходы на оборону разгоняют экономику и способствуют развитию высоких технологий. 

Путин отметил, что расходы на оборону в США несопоставимы с нашими и рассказал, где происходит "распил" американского оборонного бюджета, а также подметил способ нивелировать высокие расходы США на оборону и успешно противостоять им в сфере стратегической безопасности. 

"...у них огромные деньги уходят на содержание – и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там, как в черную дыру, все уходит – ничего не сосчитать. Там и идет основной распил. Хотя и при производстве средств поражения, вооружений в целом тоже тратятся такие деньги, которые трудно оценить.

Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известная и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, – то это просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО. Таким образом и нужно действовать."

Владимир Путин в начале 2000-ых годов предлагал США выстраивать совместную с Западом систему стратегической безопасности в сфере ракетных вооружений и не развивать ПРО в Восточной Европе. Американцы ответили отказом, после чего Путин предупредил о разработке эффективных видов высокоточного вооружения. В США заявили, что Россия вольна делать, что угодно и возможности её по разработке средств преодоления  ПРО всерьёз не восприняли. 

Однако сейчас российские сверхзвуковые комплексы гарантированно преодолевают любую систему ПРО. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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