Ассоциация параллельного импорта предложила устранять дефекты неоригинальными запчастями

12 марта в парламенте РФ обсудили инициативу директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, который обратился к члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутату Рифату Шайхутдинову с предложением смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями.
Напомним, что в настоящее время под защитой норм интеллектуального права находится не только импортная техника, но и ее ремонт. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей. При этом за два года после введения масштабных санкций против РФ импортированная техника стала чаще выходить из строя. Поэтому вопрос требует срочной проработки со стороны профильных госорганов.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что компании, которые восстанавливают компоненты зарубежных производителей, действительно нарушают законодательство об авторских правах. Российский импортированный автомобильный парк стареет, и вопрос ремонта становится всё более актуальным.
В долгосрочной перспективе изменения могут коснуться большего числа отраслей промышленности, отмечают эксперты. При этом некоторые участники рынка полагают, что бесконтрольное самовольное обновление оборудования может повысить риск продажи контрафакта потребителям.
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