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Ассоциация параллельного импорта предложила устранять дефекты неоригинальными запчастями

В России хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

1:31
Россия

12 марта в парламенте РФ обсудили инициативу директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, который обратился к члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутату Рифату Шайхутдинову с предложением смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями.

В России хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей
Фото: Wikimedia Commons by Martin Vorel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что в настоящее время под защитой норм интеллектуального права находится не только импортная техника, но и ее ремонт. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей. При этом за два года после введения масштабных санкций против РФ импортированная техника стала чаще выходить из строя. Поэтому вопрос требует срочной проработки со стороны профильных госорганов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что компании, которые восстанавливают компоненты зарубежных производителей, действительно нарушают законодательство об авторских правах. Российский импортированный автомобильный парк стареет, и вопрос ремонта становится всё более актуальным.

В долгосрочной перспективе изменения могут коснуться большего числа отраслей промышленности, отмечают эксперты. При этом некоторые участники рынка полагают, что бесконтрольное самовольное обновление оборудования может повысить риск продажи контрафакта потребителям.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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