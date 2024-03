Положение многодетных семей улучшится после введения системы прогрессивного налогообложения

Введение прогрессивного налогообложения в России соответствует общественному запросу на справедливость, считает заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license