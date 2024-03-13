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Положение многодетных семей улучшится после введения системы прогрессивного налогообложения

В России примут концепцию, отвечающую запросу общества на справедливость

Россия

Введение прогрессивного налогообложения в России соответствует общественному запросу на справедливость, считает заместитель председателя бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

В России примут концепцию, отвечающую запросу общества на справедливость
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что российское общество полностью принимает переход к системе прогрессивного налогообложения. Президент подчеркнул, что с введением такого типа системы положение многодетных семей улучшится.

По словам сенатора, налоговая система России претерпела изменения, которые были направлены на поддержку экономики и увеличение доходов бюджета. Однако действующая плоская шкала подоходного налога не учитывает разный уровень доходов граждан.

Шендерюк-Жидков заявил, что прогрессивная шкала налогообложения позволит сбалансировать налоговые доходы и обеспечить дополнительные средства для региональных и местных бюджетов, на которые возлагаются значительные социальные обязательства. Он также отметил, что переход к такой системе будет воспринят обществом положительно, так как для многодетных семей налоговое бремя будет снижено.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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