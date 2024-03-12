На территории Камчатки проголосовало уже свыше шести тысяч человек

Более шести тысяч жителей Камчатки приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, которое проходило в отдаленных населенных пунктах региона. Члены избирательных комиссий доставлялись к избирателям на вертолетах и наземном транспорте, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В голосовании участвовали моряки, находящиеся в море, а также работники маяков, оленеводческих бригад, пограничных застав и других удаленных объектов.
Погодные условия на Камчатке повлияли на организацию досрочного голосования. Так, на маяке Шипунский единственный избиратель проголосовал прямо в приземлившемся вертолете, поскольку члены избирательной комиссии не смогли добраться до здания маяка из-за обильного снега. Оленеводы голосовали в тундре, а метеорологи — на отдаленных метеостанциях. Во всех случаях были соблюдены требования избирательного законодательства и обеспечена тайна голосования.
Досрочное голосование в России началось 25 февраля. На территории Камчатского края было организовано 320 избирательных участков, в том числе на морских судах, военных кораблях и подводных лодках.
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