На территории Камчатки проголосовало уже свыше шести тысяч человек

Досрочное голосование на Камчатке проводится даже в вертолете

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Более шести тысяч жителей Камчатки приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России, которое проходило в отдаленных населенных пунктах региона. Члены избирательных комиссий доставлялись к избирателям на вертолетах и наземном транспорте, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В голосовании участвовали моряки, находящиеся в море, а также работники маяков, оленеводческих бригад, пограничных застав и других удаленных объектов.

Погодные условия на Камчатке повлияли на организацию досрочного голосования. Так, на маяке Шипунский единственный избиратель проголосовал прямо в приземлившемся вертолете, поскольку члены избирательной комиссии не смогли добраться до здания маяка из-за обильного снега. Оленеводы голосовали в тундре, а метеорологи — на отдаленных метеостанциях. Во всех случаях были соблюдены требования избирательного законодательства и обеспечена тайна голосования.

Досрочное голосование в России началось 25 февраля. На территории Камчатского края было организовано 320 избирательных участков, в том числе на морских судах, военных кораблях и подводных лодках.