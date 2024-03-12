Большинство законодательных инициатив ЛДПР касаются социальной сферы

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Согласно последним данным Росстата, в России наблюдается увеличение разрыва в доходах и снижение уровня жизни населения. В 2023 году коэффициент Джини, который отражает степень неравенства доходов, достиг 0,43, в то время как годом ранее он составлял 0,395. Этот факт побудил ЛДПР представить несколько законодательных инициатив, направленных на улучшение социального положения граждан.

Фото: konkovo.mos.ru

Первое предложение от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого заключается в удвоении выплат пенсионерам со стажем более 30 лет, что позволит им получать пенсию в размере двух прожиточных минимумов, то есть более 24 тысяч рублей. Второе предложение направлено на помощь семьям погибших бойцов в зоне СВО, предлагается выделять им единовременную выплату в 5 миллионов рублей.

И наконец, предложение отменить транспортный налог и утилизационный сбор для ввозимых иномарок, которые уже не соответствуют современным экономическим реалиям.

Это ставит в фокусе внимания роль ЛДПР в преддверии президентских выборов, так как партия оказывает давление на Госдуму и остается второй по численности и популярности в стране. Для лидера партии Леонида Слуцкого это, возможно, самый ответственный момент в его карьере. Вопрос в том, сможет ли он оправдать ожидания Владимира Жириновского, который с 1993 года сотрудничал с ним в развитии либерально-демократического движения и доверил ему продолжение своей работы.

После вступления Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР в политических кругах возникло значительное недоверие к его способности управлять такой партией, учитывая его дипломатический и экономический профиль, а также позицию профессора МГУ. Многие сомневались, что он сможет удержать партию, особенно учитывая, что при Жириновском она казалась "командой одного игрока".

Вплоть до апреля текущего года, когда исполнилось два года с момента ухода основателя партии, многие ожидали, что партия развалится. Однако, на удивление многих экспертов, под руководством Слуцкого партия продолжила привлекать новых сторонников и единомышленников.

За прошедшие два года новому лидеру удалось сохранить не только стабильность партии в её непопулярных у властей идеях и концепциях (например, "Люди должны зарабатывать и хорошо жить в родной стране, а не разоряться на поборы и налоги"), но и сохранить единство партии, учитывая региональные особенности и проблемы.

Принимая во внимание личные проблемы граждан как часть острых социальных тенденций, Слуцкий активно противодействует этим трудностям через законодательные инициативы.

"Мы работаем для людей, — подчеркивает политик, развивая идеи Владимира Жириновского. — Я повторяю это каждый день. И сегодня эта формула стала центральной в послании Президента Федеральному собранию — это наша национальная идея".

Антиципируя ход событий, опытный международник Леонид Слуцкий учел прежние ошибки своих коллег, активные запросы граждан и сделал ставку на поддержку регионов, сместив внимание властей с мегаполисов на окраины. Это было неожиданно для него, как федерально ориентированного политика и бывшего советника мэра Москвы. Почти ежедневно глава фракции ЛДПР в Госдуме представляет новые резонансные законопроекты, которые активно обсуждаются и вызывают реакцию общества.

Это могут быть инициативы, такие как повышение пенсионных выплат, ужесточение миграционного законодательства, специальный статус и выплаты семьям бойцов СВО, списание госдолгов регионам, а также вопросы транспортного налога.

Избыточная прямолинейность и стремление к откровенности, с одной стороны, — это то, что опытные политики обычно избегают. С другой стороны, такой подход был характерен для политического лидера Жириновского, и, возможно, именно это способствовало росту популярности его преемника: опытного дипломата Слуцкого, который возглавляет комитет по международным делам в Госдуме РФ. В этой ключевой сфере политики лидер ЛДПР приобрел опыт и авторитет как руководитель фракции, научившись гибко реагировать на внутрипарламентские противоречия, учитывать волю властей и защищать интересы народа.

Если два года назад многие сомневались, что у Слуцкого хватит амбиций, сил и политического веса для управления столь разнообразной и "народной" партией, как ЛДПР, особенно при наличии яркого харизматичного лидера (ведь Владимир Жириновский всегда был одним из самых популярных политиков России, его личный рейтинг часто превышал рейтинг партии), то сейчас очевидно, что Слуцкий не собирается сбавлять обороты или уступать позиции.

Политик не стесняется прямых высказываний, как и настаивал на этом основатель ЛДПР. Но, главное, Слуцкий сумел сохранить доверие народа, которое было ему предоставлено после ухода из жизни Владимира Жириновского. Среди его сторонников он до сих пор пользуется безусловной поддержкой.

Электорат также не отвернулся от политика и внутренне, хотя это было непросто, принял его как лидера главной оппозиционной партии в России.

Проведенный ЛДПР Всероссийский опрос "Скажи Слуцкому правду!" выявил не только проблемы, над которыми необходимо работать, но и высокий уровень доверия среди тех, кто откликнулся на призыв вступить в диалог. Таким образом, есть все основания считать, что именно Леонид Слуцкий стал настоящим лидером благодаря своему твердому характеру, энергии (в духе Жириновского), четкой стратегии и программе партии ("Достичь каждого человека, каждой семьи").

По крайней мере, в России всегда ценили сильных и надежных политиков, которые предпочитают делу пустые обещания и словесные выкрутасы, и которые своими действиями доказали свою готовность решать проблемы народа, даже в трудные времена для страны.