ЛДПР представила несколько инициатив в сфере "социальных" законов

Последние данные Росстата свидетельствуют о росте различий в доходах и снижении уровня жизни в России. В 2023 году коэффициент Джини, который отражает уровень неравенства доходов, снова увеличился до 0,43 по сравнению с 0,395 в предыдущем году. В ответ на это ЛДПР представила несколько законодательных инициатив, направленных на улучшение социальной ситуации в стране.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0