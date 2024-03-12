Леонид Слуцкий выразил позицию ЛДПР по вопросу СВО

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Предстоящие президентские выборы отмечаются как первые, проводимые без участия Владимира Жириновского, который был долгие годы символом патриотических сил и активно защищал интересы Русского мира.

Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сейчас, в критический период для страны, отсутствует его опора, что представляет новые вызовы и вопросы о дальнейших шагах. Однако вместо того чтобы падать духом наступает время для решительных действий и осуществления задумок Жириновского в сотрудничестве с его наследником и учеником Леонидом Слуцким.

Эти выборы войдут в историю как уникальное событие, происходящее в условиях масштабной военной операции, когда Россия, подобно временам Великой Отечественной войны, стоит на защите от враждебных сил. Время, когда президентские выборы становятся не просто "электоральными мероприятиями", как их называют некоторые, а важным шагом, который несет на себе бремя ответственности за будущее страны и ее народа.

Партия ЛДПР всегда отличалась принципиальностью и честностью в своих словах и действиях, и это было связано с личностью Владимира Жириновского. Сегодня его наследник Леонид Слуцкий продолжает нести знамя партии с достоинством и уверенностью.

Леонид Слуцкий, имеющий богатый опыт в политике и дипломатии, воплощает патриотические принципы, которые так необходимы в нынешний момент для России. Не забывая о внутренних проблемах страны, он всегда остается на связи с гражданами и их потребностями.

Его программа разработана на основе широкого общественного обсуждения и опроса граждан, в ходе которого были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне. Фракция ЛДПР в Госдуме, возглавляемая Леонидом Слуцким, уже представила соответствующие законодательные инициативы для решения этих проблем, что является неотъемлемой частью его политической программы. Верный идеалам Жириновского Слуцкий призван слушать и поддерживать каждого гражданина, двигаясь вперед.

Основы российского общества закладываются на принципах солидарности и взаимопомощи. Именно благодаря этому единству мы сумели преодолеть угрозу фашизма и выдержать испытания Холодной войны. Этот принцип является ключевой геополитической концепцией, выдвинутой Леонидом Слуцким. Однако именно эту идею Запад сейчас активно пытается разрушить. На Украине подобные попытки частично увенчались успехом: марионеточный режим в Киеве развязал войну, направленную на искоренение русского наследия.

Еще в 1992 году Владимир Жириновский предвидел такой сценарий и выступал за возвращение русскоязычных областей Украины к России, чтобы предотвратить геноцид. Эта позиция оставалась актуальной на протяжении 35 лет и сегодня снова четко выражена Леонидом Слуцким.

Завершение СВО должно быть достигнуто путем победы русского оружия, новые регионы будут оставаться при России, а НАТО будет оттеснено от западных границ страны. Действия Слуцкого подтверждают его решимость: он единственный из кандидатов в президенты, кто провел встречу с жителями Луганской республики накануне выборов, предоставив им конкретную помощь, а не просто используя это в целях пиара.

Напомним, что именно ЛДПР под руководством Жириновского начиная с 2014 года направляла гуманитарную помощь на Донбасс, и эта традиция продолжается под руководством Леонида Слуцкого. В эпоху Ельцина распространен был слоган "Голосуй сердцем", который больше зависел от эмоций, чем от разума. Сегодня мы обрели зрелость и способны голосовать осознанно, отвечая за наше будущее.

Леонид Слуцкий олицетворяет надежность и принципиальность в политике. Он придерживается ценностей своей партии и готов вести страну по курсу, заложенному Жириновским, вперед. Выбор Леонида Слуцкого — это выбор патриотов и регионов, это выбор Победы. Политика ЛДПР и руководство Леонида Слуцкого — это и есть правда России.