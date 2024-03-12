Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем домашним питомцам влажные салфетки
Натуральные масла и экстракты — основа надежного ухода за волосами
ЛДПР поддерживает в Госдуме интересы простых людей
Россиянам перечислили три техжидкости, требующие замены в автомобиле после зимы
ATF признался, что у него нет вражды с TORONTOTOKYO
В оргкомитете ЧР по лыжным гонкам заверили, что никто не запрещал заселять Губерниева в дом у стадиона
Почему Стивену Кингу никогда не нравилась экранизация его романа "Сияние"
В Великобритании обнаружен самый древний лес на Земле
Арабские СМИ сообщают о возможном прекращении огня в Газе

Леонид Слуцкий выразил позицию ЛДПР по вопросу СВО

4:05
Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Предстоящие президентские выборы отмечаются как первые, проводимые без участия Владимира Жириновского, который был долгие годы символом патриотических сил и активно защищал интересы Русского мира.

Леонид Слуцкий выразил позицию ЛДПР по вопросу СВО
Фото: z.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сейчас, в критический период для страны, отсутствует его опора, что представляет новые вызовы и вопросы о дальнейших шагах. Однако вместо того чтобы падать духом наступает время для решительных действий и осуществления задумок Жириновского в сотрудничестве с его наследником и учеником Леонидом Слуцким.

Эти выборы войдут в историю как уникальное событие, происходящее в условиях масштабной военной операции, когда Россия, подобно временам Великой Отечественной войны, стоит на защите от враждебных сил. Время, когда президентские выборы становятся не просто "электоральными мероприятиями", как их называют некоторые, а важным шагом, который несет на себе бремя ответственности за будущее страны и ее народа.

Партия ЛДПР всегда отличалась принципиальностью и честностью в своих словах и действиях, и это было связано с личностью Владимира Жириновского. Сегодня его наследник Леонид Слуцкий продолжает нести знамя партии с достоинством и уверенностью.

Леонид Слуцкий, имеющий богатый опыт в политике и дипломатии, воплощает патриотические принципы, которые так необходимы в нынешний момент для России. Не забывая о внутренних проблемах страны, он всегда остается на связи с гражданами и их потребностями.

Его программа разработана на основе широкого общественного обсуждения и опроса граждан, в ходе которого были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне. Фракция ЛДПР в Госдуме, возглавляемая Леонидом Слуцким, уже представила соответствующие законодательные инициативы для решения этих проблем, что является неотъемлемой частью его политической программы. Верный идеалам Жириновского Слуцкий призван слушать и поддерживать каждого гражданина, двигаясь вперед.

Основы российского общества закладываются на принципах солидарности и взаимопомощи. Именно благодаря этому единству мы сумели преодолеть угрозу фашизма и выдержать испытания Холодной войны. Этот принцип является ключевой геополитической концепцией, выдвинутой Леонидом Слуцким. Однако именно эту идею Запад сейчас активно пытается разрушить. На Украине подобные попытки частично увенчались успехом: марионеточный режим в Киеве развязал войну, направленную на искоренение русского наследия.

Еще в 1992 году Владимир Жириновский предвидел такой сценарий и выступал за возвращение русскоязычных областей Украины к России, чтобы предотвратить геноцид. Эта позиция оставалась актуальной на протяжении 35 лет и сегодня снова четко выражена Леонидом Слуцким.

Завершение СВО должно быть достигнуто путем победы русского оружия, новые регионы будут оставаться при России, а НАТО будет оттеснено от западных границ страны. Действия Слуцкого подтверждают его решимость: он единственный из кандидатов в президенты, кто провел встречу с жителями Луганской республики накануне выборов, предоставив им конкретную помощь, а не просто используя это в целях пиара.

Напомним, что именно ЛДПР под руководством Жириновского начиная с 2014 года направляла гуманитарную помощь на Донбасс, и эта традиция продолжается под руководством Леонида Слуцкого. В эпоху Ельцина распространен был слоган "Голосуй сердцем", который больше зависел от эмоций, чем от разума. Сегодня мы обрели зрелость и способны голосовать осознанно, отвечая за наше будущее.

Леонид Слуцкий олицетворяет надежность и принципиальность в политике. Он придерживается ценностей своей партии и готов вести страну по курсу, заложенному Жириновским, вперед. Выбор Леонида Слуцкого — это выбор патриотов и регионов, это выбор Победы. Политика ЛДПР и руководство Леонида Слуцкого — это и есть правда России.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Щавель — многолетнее растение с вкусными листьями
Автомеханик раскрыл, как долго можно не менять масло в АКПП
Никита Daxak Кузьмин теперь выступает за команду Ninja Penguins
Потерявший рекламу Юрий Дудь* озвучил план по спасению своего бизнеса
Джабаров: РФ воспользуется любыми видами вооружения при агрессии НАТО
От этих болезней защитит собака
Финансовый аналитик Антонов назвал возможные причины ослабления турецкой лиры
Зрители могут не увидеть матч между Россией и Сербией на федеральном канале
Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на свою невостребованность в кино
Почему кошка внезапно начинает бегать по дому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников