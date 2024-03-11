Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге молодой человек потерял сознание на борту самолета
Джонсон решил помочь Консервативной партии
После диеты: как сохранить достигнутый результат без эффекта йо-йо
Украина служит показателем для Китая
Кинза: как преобразить кожу и волосы с помощью этого уникального растения
Каким растениям будет комфортно расти под деревьями
Что делать, если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока?
Захарова: Вильнюс, видимо, отменил границы страны
Ученые выяснили, от каких болезней страдали древние египтяне
Леонид Рошаль выступил с предложением отказаться от термина "медицинская услуга"

Рошаль: необходимо убрать термин "медицинская услуга" из нормативных актов

Россия

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал полностью исключить термин "медицинская услуга" из нормативных актов.

Рошаль: необходимо убрать термин "медицинская услуга" из нормативных актов
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, врачи в России оказывают медицинскую помощь, а не услуги. Это право граждан, закрепленное в Конституции РФ, и обязанность государства.

Ранее Владимир Путин просил правительство рассмотреть вариант добавления уточнения понятий "медицинская помощь" и "медицинская услуга"

Рошаль отметил, что в настоящее время медицинская помощь определяется через понятие "медицинская услуга", которое, в свою очередь, определяется через "медицинское вмешательство". Он считает это излишним и предлагает убрать термин "медицинская услуга" как промежуточное звено.

"Термин "медицинская услуга" должен быть исключен полностью. Мы оказываем медицинскую помощь. По Конституции РФ каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь, обязанность же государства - обеспечить это конституционное право гражданина. Государство не оказывает услуги, оно реализует обязанность по оказанию гражданам медицинской помощи", - заявил Рошаль.

Рошаль подчеркнул, что эти изменения не ухудшат положение пациентов, так как они по-прежнему смогут требовать возмещения вреда в случае некачественной медицинской помощи.

По его словам, за исключение термина "медицинская услуга" выступают Национальная медицинская палата, Народный фронт и руководство партии "Единая Россия" в Госдуме. Против выступают коммерческие структуры, в том числе частные страховые компании.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Что чувствует брошенный кот
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Последние материалы
Джонсон решил помочь Консервативной партии
После диеты: как сохранить достигнутый результат без эффекта йо-йо
Украина служит показателем для Китая
Кинза: как преобразить кожу и волосы с помощью этого уникального растения
Каким растениям будет комфортно расти под деревьями
Что делать, если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока?
Захарова: Вильнюс, видимо, отменил границы страны
Ученые выяснили, от каких болезней страдали древние египтяне
Шпинат для здорового питания и похудения
15 ударов по хуситам: США и Великобритания провели воздушную операцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников