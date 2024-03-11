Леонид Рошаль выступил с предложением отказаться от термина "медицинская услуга"

Рошаль: необходимо убрать термин "медицинская услуга" из нормативных актов

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал полностью исключить термин "медицинская услуга" из нормативных актов.

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По его словам, врачи в России оказывают медицинскую помощь, а не услуги. Это право граждан, закрепленное в Конституции РФ, и обязанность государства.

Ранее Владимир Путин просил правительство рассмотреть вариант добавления уточнения понятий "медицинская помощь" и "медицинская услуга"

Рошаль отметил, что в настоящее время медицинская помощь определяется через понятие "медицинская услуга", которое, в свою очередь, определяется через "медицинское вмешательство". Он считает это излишним и предлагает убрать термин "медицинская услуга" как промежуточное звено.

"Термин "медицинская услуга" должен быть исключен полностью. Мы оказываем медицинскую помощь. По Конституции РФ каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь, обязанность же государства - обеспечить это конституционное право гражданина. Государство не оказывает услуги, оно реализует обязанность по оказанию гражданам медицинской помощи", - заявил Рошаль.

Рошаль подчеркнул, что эти изменения не ухудшат положение пациентов, так как они по-прежнему смогут требовать возмещения вреда в случае некачественной медицинской помощи.

По его словам, за исключение термина "медицинская услуга" выступают Национальная медицинская палата, Народный фронт и руководство партии "Единая Россия" в Госдуме. Против выступают коммерческие структуры, в том числе частные страховые компании.