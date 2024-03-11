В России с 12 марта вводится запрет на публикацию прогнозов выборов президента

Вводится запрет на публикацию прогнозов и опросов, связанных с выборами

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Запрет на публикацию соцопросов, а так же прогнозов и исследований будущих выборов вводится с 12 марта.

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С 12 марта, за пять дней до начала голосования, вступает в силу запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими президентскими выборами в России.

Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", в период с 12 по 17 марта запрещается публиковать в СМИ и размещать в интернете результаты опросов, прогнозы и другие исследования, связанные с выборами.

В настоящее время в избирательной кампании продолжается период агитации в СМИ, который начался 17 февраля и продлится до начала голосования.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.