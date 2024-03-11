Михаил Мишустин: правительство продлит работу межведомственную программу по выявлению картелей

В целях усиления борьбы с картелями правительство продлевает до 2028 года межведомственную программу по выявлению и пресечению подобных нарушений.
Для повышения эффективности программы планируется внедрить информационную систему "Антикартель", разработанную отечественными специалистами. Система будет автоматически выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также будет усовершенствована процедура смягчения или освобождения от ответственности для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентных нарушениях. Это позволит повысить эффективность конкурсных процедур и обеспечить справедливость ценообразования.
За последние пять лет благодаря реализации программы удалось сократить число картельных нарушений втрое.
"Также для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, должна быть улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности. Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования", — сказал глава правительства.
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