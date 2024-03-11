Михаил Мишустин: правительство продлит работу межведомственную программу по выявлению картелей

В России продолжат бороться с картелями

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

В целях усиления борьбы с картелями правительство продлевает до 2028 года межведомственную программу по выявлению и пресечению подобных нарушений.

Фото: ТГ-канал правительства РФ

Для повышения эффективности программы планируется внедрить информационную систему "Антикартель", разработанную отечественными специалистами. Система будет автоматически выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также будет усовершенствована процедура смягчения или освобождения от ответственности для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентных нарушениях. Это позволит повысить эффективность конкурсных процедур и обеспечить справедливость ценообразования.

За последние пять лет благодаря реализации программы удалось сократить число картельных нарушений втрое.