Принят новый закон о надбавке к пенсии прабабушек и прадедушек с иждивенцами

Путин подписал закон о повышении пенсии прабабушкам и прадедушкам

1:04 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности для прадедушек и прабабушек.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Закон опубликован на официальном сайте правовых актов.

Распространяется он на прабабушек и прадедушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.

Повышенная фиксированная выплата устанавливается для правнуков, не достигших 18 лет, либо достигших 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования (до 1 сентября года, в котором завершено обучение).

Также выплата полагается обучающимся по очной форме по основным образовательным программам до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет (или старше этого возраста, если они до достижения 18 лет стали инвалидами).

Закон уточняет, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.