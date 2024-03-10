Дмитрий Песков заверил: безопасность президента РФ обеспечивается непрерывно

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Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина надёжно обеспечена

1:09
Россия

Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России —  в программе "Москва. Кремль. Путин" заверил, что безопасность Владимира Путина всегда обеспечена надлежащим образом. Ранее патриотическая общественность высказывала опасения, что Владимир Путин может подвергаться опасности во время массовых мероприятий или встреч с людьми. Однако Песков уверен, что спецслужбы делают всё необходимое для безопасности главы государства.

Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина надёжно обеспечена
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Также Песков отметил, что пока не может сказать с точностью о том, поедет ли Путин до выборов в новые регионы Российской Федерации, но подчеркнул, что президент там бывал неоднократно. Действительно, Владимир Путин посещал Мариуполь в ДНР и Луганскую Народную Республику. Однако в связи с напряжённой обстановкой в этих регионах сведения о посещении их главой государства публиковались уже после отъезда Путина. Также особые меры безопасности предпринимаются во время зарубежных визитов Владимира Путина. Так, в конце 2023 года при перелёте самолёта с президентом на борту в страны Аравийского полуострова его сопровождали новейшие российские истребители. 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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