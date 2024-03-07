Дмитрий Песков сказал, что Макрон убеждён в своей способности нанести России поражение

Дмитрий Песков отметил убеждённость Макрона в его политической линии

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России прокомментировал внешнеполитические заявления французского президента Эммануэля Макрона касательно Украинского кризиса. в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что французский президент уверен в своём намерении нанести России "стратегическое поражение", и эта его позиция способствует росту эскалации международной напряжённости, что не соответствует интересам французского народа.

Эммануэль Макрон действительно проявляет необычную внешнеполитическую активность и делает резкие противоречивые заявления. Европейские страны напуганы предсказаниями Макрона о возможной необходимости отправки войск НАТО на Украину. Президент Франции отмечает, что на данный момент этого не требуется, но в то же время исключать такую возможность в будущем — нельзя. Европейские лидеры почти единогласно убеждают граждан своих стран, что не поддерживают эту идею и войска в Россию в любом случае не отправят.

Однако ещё два года назад и об отправке на Украину танков и самолётов говорили как о деле невозможном и крайне нежелательном.