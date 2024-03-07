Женщины-военкоры работают в зоне СВО вопреки пожеланиям Владимира Путина

Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского военного лётного училища рассказал о женщинах-военкорах.
Когда Владимир Путин увидел женщин-корреспондентов в зоне СВО вблизи от передовой, то дал указание федеральным телеканалам "убрать их оттуда" из соображений безопасности. Однако корреспондентки поехали туда снова, взяв отпуска на своей официальной работе. Более того, они заявили, что если их даже и уволят, то они всё равно туда отправятся. То же касается и женщин-военнослужащих.
"Они считают своим долгом быть там. Это их призвание и внутренний жизненный порыв"- признал Владимир Путин.
Тем не менее президент искренне желает, чтобы все они поскорее вернулись домой, к своим семьям. Он выразил им глубокую благодарность за их службу и пожелал им счастья.
Встреча Путина и выпускницами Краснодарского лётного училища состоялась в преддверии Женского дня 8 Марта.
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