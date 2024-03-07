Путин рассказал, как совмещает отдых и работу

Владимир Путин рассказал о восприятии повседневности

0:53 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского лётного училища рассказал о своём восприятии повседневной жизни.

Фото: Kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Путин рассказал, что у него "...бесконечное количество событий и мероприятий, как под водопадом."

Даже когда президент отдыхает с близкими, он в то же время держит в голове длинную цепь событий, которые должны произойти в назначенное время. Он прекрасно помнит, что "через пять минут" должен позвонить такой-то человек, а через десять минут- другой. Через полчаса должно произойти такое--то событие, на которое надо бы реагировать следующим образом.

"Но всё самое яркое и значимое, что происходило (за 2 года)- происходило в зоне специальной военной операции- подытожил Владимир Путин.

Также Владимир Путин на этой встрече поделился впечатлениями о полётах на самолётах ВКС России и рассказал про женщин-военкоров.