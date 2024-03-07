В преддверии 8 марта Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища

Накануне Международного женского дня, Президент РФ Владимир Путин пообщался с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Президент отметил роль выпускников военного училища в период Великой Отечественной войны, которые стали вдохновением для множества произведений в литературе и кинематографе.
"Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства поздравил женщин с грядущим праздником, а также и пожелал им всего самого доброго.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.