В преддверии 8 марта Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища

Накануне международного женского дня Путин встретился с девушками-летчицами

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Накануне Международного женского дня, Президент РФ Владимир Путин пообщался с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Фото: Kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Президент отметил роль выпускников военного училища в период Великой Отечественной войны, которые стали вдохновением для множества произведений в литературе и кинематографе.

"Это героическое учебное заведение, и уверен, что и вы тоже продолжите эту замечательную традицию этого летного училища", - подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства поздравил женщин с грядущим праздником, а также и пожелал им всего самого доброго.