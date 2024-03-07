Путин поделился впечатлениями от полёта на российских военных самолётах

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Владимир Путин рассказал о своих полётах на военных самолётах

1:40
Россия

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал о своих полётах на самолётах ВКС России.

Владимир Путин отметил, что летал невысоко, на высоте 400 метров. Однако уже на этой высоте ощущается, когда задувает ветер и трясёт, "это не тренажёр". Владимир Путин рассказал, что летал на Су-25, Су-27, Ту-160 и Бе-200, но лично ничего не пилотировал. "Надо было понять, что это такое, всегда надо руками потрогать, чтобы лучше ориентироваться" — пояснил президент причину своего интереса к личному испытанию военной авиации. Самая тяжёлая работа, по наблюдениям Верховного главнокомандующего, у штурмовиков. Из-за постоянной смены высоты у них очень большие перегрузки. На Су-27 Путин сам сделал элемент "бочку" под наблюдением лётчика, который отметил, что "машина мощная", и проблем быть не должно. На Ту-160 Владимир Путин летал дважды. В первый раз в 2005 году в течение 5 часов. "Это восторг, особенно при переходе на сверхзвук" —поделился Путин. 

"А последний полет не планировался."

Тот самолёт Ту-160 новейшей модификации ещё не был испытан и потому служба безопасности не рекомендовала лететь, а завод ещё не сдал самолёт в эксплуатацию. Однако командир самолёта сказал, что готов к полёту. Владимир Путин назначил время, и полёт состоялся. Путин отметил, что при сравнении двух модификаций Ту-160 он отметил преимущества новой модификации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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