Коммунисты России требуют поздравлять с 8 марта в законодательном порядке

Коммунисты России предложили штрафовать за отсутствие поздравлений к 8 марта

1:21 Your browser does not support the audio element. Россия

Партия "Коммунисты России" (КПКР) направила обращение в Совет Федерации РФ с предложением принять закон, обязующий поздравлять сотрудниц с Международным женским днем, сообщил председатель партии Сергей Малинкович. То есть - выделять средства на цветы и небольшие подарки, а также проводить в последний рабочий день церемонию поздравления.

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При этом председатель компартии заявил, что за неисполнение праздничных обязательств должен быть предусмотрен штраф, чтобы дополнительно защитить социальные права трудящихся женщин, особенно в частном секторе.

Несколько дней назад представители КПКР предложили переименовать 8 марта в "Международный день женщины-патриотки", а председатель ЦК партии Максим Сурайкин направил в Госдуму предложение выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в качестве меры социальной поддержки на 8 марта. По мнению Сурайкина, для работников-мужчин также можно предусмотреть аналогичные выплаты ко Дню защитника Отечества 23 февраля.

За последний месяц "Коммунисты России" выступили с рядом революционных инициатив, в частности, проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина, а также признать святого Валентина фейковым персонажем и запретить продавцам использовать человеческое сердце на праздничной продукции.