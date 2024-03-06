Иностранные гости выразили восхищение и уважение к Владимиру Путину по завершению Всемирного фестиваля молодежи

Иностранцы поделились мнением после закрытия ВФМ

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия

Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи выразили восхищение мероприятием и поблагодарили Россию и ее президента Владимира Путина после церемонии закрытия.

Фото: fest2024.com

Молодой человек из Сьерра-Леоне рассказал, что ему посчастливилось сидеть рядом с Путиным во время его выступления. Воспользовавшись этой возможностью, он записал речь на видео, чтобы поделиться ею с друзьями и семьей на родине. Он также отметил, что слова Путина о "всемирной любви и солидарности" глубоко его тронули, эти же слова он намерен передать семье и друзьям.

Девушка из Франции выразила свою признательность за возможность посетить Россию. Она отметила, что многие французские делегаты, с которыми она общалась, были в восторге от фестиваля.

"Огромная благодарность организаторам, всем, кто сделал это возможным, а также Путину и России", - сказала она.

Девушка из Мексики рассказала, что хотела бы снова пережить фестиваль "бесчисленное количество раз". Представитель Эквадора подчеркнул, что благодаря фестивалю молодые люди из его страны, в том числе представители коренных народов и жители неблагополучных районов, получили возможность принять участие в этом незабываемом событии.

"Искренняя благодарность России за предоставленную эквадорцам возможность", - сказал он.

Напомним, что мы публиковали ряд материалов, связанный с проведением Международного фестиваля молодежи, а так же различные заявления президента РФ.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.