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На федеральной территории Сириус прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

3:37
Россия

Прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. 

Прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Фото: fest2024.com

В мерцающем свете импровизированного костра, проецируемого на прозрачные экраны в самом сердце зала, собралась молодежь. Звездное небо с мириадами галактик раскинулось над их головами, создавая атмосферу ночного бивуака. Началась костровая, подобная тем, что проводятся в детских лагерях, где каждый по очереди делится самыми яркими впечатлениями смены. На фестивале в Сириусе участники поведали свои истории посредством видеороликов.

Костровая в "Большом" стала одой исполнению мечтаний и благодарности. Ее главным голосом выступил актер Константин Хабенский. Семь участников фестиваля в кинематографических зарисовках поделились своими мечтами о поездке в Россию и своей миссией на Всемирном фестивале молодежи. Певец Николас Рейна из Аргентины прибыл на фестиваль вместе со своей матерью. Во время выступления он призвал всех зрителей связаться со своими родителями и выразить свою любовь, а затем исполнил вместе с ними песню Анны Герман "Надежда".

Екатерина Кононенко из России поделилась в своем ролике о мечте стать переводчиком русского жестового языка, ведь она выросла в семье слабослышащих. Мечта Екатерины осуществилась, и одна из песен на церемонии закрытия сопровождалась ее переводом. Рэй Килихо из Танзании также рассказал о своих устремлениях. Он занимается экологической деятельностью в своей стране и приехал на фестиваль, чтобы бороться за чистую планету.

В фойе дворца спорта "Большой" волонтеры раздали зрителям фотографии героев Великой Отечественной войны. Во время исполнения композиции "Мое поколение" зрители подняли эти снимки, превратив церемонию закрытия в своеобразный "Бессмертный полк". Этот трогательный момент вызвал слезы у многих присутствующих.

Во второй части церемонии на сцену вышли артисты, исполнившие песни на иностранных языках (китайском, арабском, хинди, испанском и других). Хедлайнерами шоу стали L'one, Клава Кока, Сергей Лазарев и группа Dabro. Костровая завершилась песней "Как прекрасен этот мир", которую все зрители исполнили вместе с хором.

На Всемирный фестиваль молодежи поступило свыше 300 тысяч заявок из 190 стран. В итоге в фестивале приняли участие 20 тысяч молодых людей: 10 тысяч из регионов России и 10 тысяч из зарубежных государств.

ВФМ впервые в истории подобных фестивалей приветствовал детей. В Сириус прибыла тысяча ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Для них была разработана насыщенная программа: подростки посетили 18 лабораторий и работали над проектами, которые будут воплощаться в жизнь и после фестиваля.

Делегации из других стран были закреплены за делегациями из российских регионов. Это стало частью программы культурного шефства, нацеленной на укрепление связей и обмен опытом.

После завершения фестиваля в Сириусе стартует региональная программа, которая пройдет с 10 по 17 марта. Ее участники посетят 30 городов России, в том числе и в новых регионах. Для делегаций разработаны специальные туристические маршруты, которые включают посещение выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Всемирный фестиваль молодежи так же приковывал к себе внимание различными заявлениями, в том числе и первых лиц государства, о которых мы писали ранее. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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