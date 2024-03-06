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Владимир Путин сказал, что Советский Союз распался по внутренним причинам

Владимир Путин признал, что СССР распался в силу внутренних причин

Россия

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с участниками "Всемирного фестиваля молодёжи" отметил, что Советский Союз распался преимущественно в силу действия внутренних причин.

Владимир Путин признал, что СССР распался в силу внутренних причин
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины".

Если конкретизировать мнение президента по поводу причин распада Советского Союза, то в различное время он называл и участие в "гонке вооружений" и систематические проблемы в экономике, которая не отвечала требованиям эффективности распределения.

Владимир Путин называл распад Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой XX века". Также ещё раньше он говорил: "Кто не жалеет о распаде Советского Союза — у того нет сердца, а у того, кто надеется его воссоздать — нет головы".

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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