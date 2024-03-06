Владимир Путин сказал, что Советский Союз распался по внутренним причинам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с участниками "Всемирного фестиваля молодёжи" отметил, что Советский Союз распался преимущественно в силу действия внутренних причин.
"Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины".
Если конкретизировать мнение президента по поводу причин распада Советского Союза, то в различное время он называл и участие в "гонке вооружений" и систематические проблемы в экономике, которая не отвечала требованиям эффективности распределения.
Владимир Путин называл распад Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой XX века". Также ещё раньше он говорил: "Кто не жалеет о распаде Советского Союза — у того нет сердца, а у того, кто надеется его воссоздать — нет головы".
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.