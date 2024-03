Владимир Путин сказал, что Советский Союз распался по внутренним причинам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с участниками "Всемирного фестиваля молодёжи" отметил, что Советский Союз распался преимущественно в силу действия внутренних причин.

