Владимир Путин, выступая в рамках Всемирного фестиваля молодежи, выступил с заявлением по поводу действий ВСУ в приграничных областях.
Удары со стороны Вооруженных сил Украины, направленные против мирных жителей города Белгорода, являются серьезным военным преступлением. Россия решительно осудит и будет преследовать всех тех, кто несет ответственность за эти преступления. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об этом во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
"Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", — сказал глава государства.
Президент выразил благодарность жителям Белгородской области за их мужество, готовность к сопротивлению и патриотическое отношение к текущей ситуации. Он также отметил важный вклад волонтеров, которые активно содействуют общему делу.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 2 по 7 марта. Организатором является Росмолодежь, а местом проведения выбрана федеральная территория Сириус.
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