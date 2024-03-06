Обстрелы Белгорода являются военным преступлением, все причастные будут осуждены

Путин: обстрелы ВСУ являются военным преступлением

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин, выступая в рамках Всемирного фестиваля молодежи, выступил с заявлением по поводу действий ВСУ в приграничных областях.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

Удары со стороны Вооруженных сил Украины, направленные против мирных жителей города Белгорода, являются серьезным военным преступлением. Россия решительно осудит и будет преследовать всех тех, кто несет ответственность за эти преступления. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об этом во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

"Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", — сказал глава государства.

Президент выразил благодарность жителям Белгородской области за их мужество, готовность к сопротивлению и патриотическое отношение к текущей ситуации. Он также отметил важный вклад волонтеров, которые активно содействуют общему делу.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 2 по 7 марта. Организатором является Росмолодежь, а местом проведения выбрана федеральная территория Сириус.