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Путин: традиционные ценности это фундамент российского бытия

Владимир Путин назвал фундамент российского бытия

1:10
Россия

Во время своего выступления Владимир Путин объяснил, что является базисом российского бытия и выявил главную несправедливость нынешнего мироустройства.

Владимир Путин назвал фундамент российского бытия
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением на Всемирном фестивале молодежи. Он высказал мнение, что традиционные ценности являются краеугольным камнем российского бытия. Главной несправедливостью современного мира является отсутствие равных условий для всех людей.

По мнению главы государства, традиционные ценности объединяют людей независимо от их происхождения.

"Мы все равны с момента нашего рождения… Вопрос, растем ли мы и развиваемся ли в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства", — отметил глава государства.

В своей речи Путин также акцентировал внимание на естественности мужского и женского начал, подчеркнув, что каждый человек появляется на свет благодаря "маме и папе". "Иных способов не существует, несмотря на достижения современной науки", — заявил президент.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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