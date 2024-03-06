Владимир Путин отметил, что все мы- люди и мы все-равны, исключительности-нет

Владимир Путин выступил на закрытии "Всемирного фестиваля молодёжи"

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин выступил с речью на закрытии "Всемирного фестиваля молодёжи". Президент отметил, что закрытие фестиваля вызывает, конечно, некоторую грусть по причине расставания с новыми друзьями. Владимир Путин отметил, что все участники форума- очень разные, но вместе с тем, "все мы-люди", и это нас объединяет, поэтому никакой идеологии исключительности, сегрегации, расизма, нетерпимости по какому-либо признаку быть не может.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 2 марта на федеральной территории "Сириус" и собрал более 20000 участников из 188 стран.