Путин заявил, что Россия делает все для повышения безопасности на атомных объектах

Путин: мы делаем все для безопасности атомных объектов

Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Российская Федерация делает все для повышения безопасности на ядерных объектах.

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Президент так же отметил, что Россия продолжает лидировать в этой сфере и активно развивает ее.

Президент России привел в пример строительство Курской атомной электростанции-2 на быстрых нейтронах и развитие атомного флота. Он отметил, что Москва готова делиться своими наработками с партнерами и планирует укреплять сотрудничество с МАГАТЭ по всем направлениям. Владимир Путин выразил благодарность агентству за встречные шаги.

"Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике", — уточнил Путин.

Встреча Путина и Гросси проходит на территории государственной резиденции Бочаров ручей в Сочи. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что в его планах обсуждение с Владимиром Путиным проблем вокруг ЗАЭС.

Напомним, Запорожская АЭС неоднократно становилась целью обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины. Министр обороны Сергей Шойгу неоднократно говорил, что Киевский режим своими действиями создает непосредственную ядерную угрозу всему миру, несмотря на это МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской Атомной Станции.

Наблюдатели от МАГАТЭ присутствуют на территории ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.