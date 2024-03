Путин заявил, что Россия делает все для повышения безопасности на атомных объектах

Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Российская Федерация делает все для повышения безопасности на ядерных объектах.

