Дмитрий Песков-пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал вопрос об уходе на пенсию дипломата из США Виктории Нуланд.
«Она талантливый дипломат, но лучше бы свои таланты применяла на мирном поприще»
Песков отметил, что Виктория Нуланд- талантливый дипломат, имевшее значительное влияние в Белом доме США. Вместе с тем, Дмитрий Песков отметил, что она весьма способствовала дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году и усилению противостояния России и США в целом. Таким образом, ей лучше было бы направить свои таланты в конструктивном ключе.
Виктория -заместитель госсекретаря США, проработала в госдепартаменте США 35 лет. Она была одним из главных специалистов по России в американской политике и вместе с тем одним из главных "ястребов" в американской политике. В 2014 году Виктория Нуланд раздавая печенье протестующим на Майдане, одновременно почти единолично определяла состав правительства, которое должно прийти к власти после государственного переворота.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.