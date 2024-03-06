Дмитрий Песков отметил таланты Нуланд, но не оценил направление их использования

Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку Виктории Нуланд

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Дмитрий Песков-пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал вопрос об уходе на пенсию дипломата из США Виктории Нуланд.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

«Она талантливый дипломат, но лучше бы свои таланты применяла на мирном поприще»

Песков отметил, что Виктория Нуланд- талантливый дипломат, имевшее значительное влияние в Белом доме США. Вместе с тем, Дмитрий Песков отметил, что она весьма способствовала дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году и усилению противостояния России и США в целом. Таким образом, ей лучше было бы направить свои таланты в конструктивном ключе.

Виктория -заместитель госсекретаря США, проработала в госдепартаменте США 35 лет. Она была одним из главных специалистов по России в американской политике и вместе с тем одним из главных "ястребов" в американской политике. В 2014 году Виктория Нуланд раздавая печенье протестующим на Майдане, одновременно почти единолично определяла состав правительства, которое должно прийти к власти после государственного переворота.