Молодые предприниматели из 36 разных стран объединились в международном сообществе на Всемирном фестивале молодёжи.

Международное сообщество молодых предпринимателей основали на Всемирном фестивале молодёжи

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Согласно информации, распространенной пресс-службой форума, участники Всемирного фестиваля молодежи подписали декларацию о создании Международного сообщества молодых предпринимателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Oceancetaceen Alice Chodura is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сообщество станет наследием Всемирного фестиваля молодежи, а в будущем, уже на специально созданной платформе, которая будет являться центром обмена знаниями, опытом и ресурсами, поможет участникам развивать свои бизнесы, изучать бизнес-среду каждого государства, помогать предпринимателям выходить на новые рынки, расширять сеть контактов и достигать новых высот в предпринимательской деятельности", — сообщил СМИ советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров.

Олег Макаров так же подчеркнул, что фестиваль стал прекрасным местом для формирования новой общины: для молодых предпринимателей проводились специальные мероприятия, на которых обсуждались актуальные деловые вопросы.

Представители бизнеса из 36 стран мира принимали участие в торжественной церемонии подписания декларации.

По объяснению организаторов, в сообщество могут вступить люди в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть зарегистрированный бизнес, высокий уровень доверия, приверженность принципам устойчивого развития, а также, стремление к участию в международном бизнес-сообществе.

В соответствии с указом президента Владимира Путина, Всемирный фестиваль молодежи будет проводиться с 1 по 7 марта на федеральной площадке Сириус.