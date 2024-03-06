Молодые предприниматели из 36 разных стран объединились в международном сообществе на Всемирном фестивале молодёжи.

Согласно информации, распространенной пресс-службой форума, участники Всемирного фестиваля молодежи подписали декларацию о создании Международного сообщества молодых предпринимателей.
"Сообщество станет наследием Всемирного фестиваля молодежи, а в будущем, уже на специально созданной платформе, которая будет являться центром обмена знаниями, опытом и ресурсами, поможет участникам развивать свои бизнесы, изучать бизнес-среду каждого государства, помогать предпринимателям выходить на новые рынки, расширять сеть контактов и достигать новых высот в предпринимательской деятельности", — сообщил СМИ советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров.
Олег Макаров так же подчеркнул, что фестиваль стал прекрасным местом для формирования новой общины: для молодых предпринимателей проводились специальные мероприятия, на которых обсуждались актуальные деловые вопросы.
Представители бизнеса из 36 стран мира принимали участие в торжественной церемонии подписания декларации.
По объяснению организаторов, в сообщество могут вступить люди в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть зарегистрированный бизнес, высокий уровень доверия, приверженность принципам устойчивого развития, а также, стремление к участию в международном бизнес-сообществе.
В соответствии с указом президента Владимира Путина, Всемирный фестиваль молодежи будет проводиться с 1 по 7 марта на федеральной площадке Сириус.
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