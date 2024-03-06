Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дени Вильнёв исполнил мечту пациента хосписа
Эухарис можно вырастить дома! Рассказываем
Закон о запрете размещения рекламы на сайтах иностранных агентов одобрен Советом Федерации
Эксперт Ходарёнок: наиболее опасное для России оружие — ракеты и морские дроны
Курс евро упал до 98 рублей
Евросоюз рассмотрел Украину как квазичлена в новой стратегии по обороне
В России опровергли рост цен на тюльпаны
Mirror предостерегла мёрзнущих британцев: ошибка с радиатором может разорить
Химики нашли новое объяснение гомохиральности молекул жизни
Госдума: материнский капитал превратился в стабильный инструмент стимулирования рождаемости

В Госдуме предложили повысить маткапитал до 1 миллиона рублей

1:23
Россия

Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Инициативу подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

В Госдуме предложили повысить маткапитал до 1 миллиона рублей
Фото: unsplash.com by Naassom Azevedo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В проекте поправок к федеральному закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предлагается увеличить размер маткапитала до 756,7 тыс. руб. на первого ребенка, и до 1 млн. руб. на второго, а также на третьего ребенка — при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало.

Нилов также отметил, что материнский капитал за минувшие 17 лет превратился в стабильный инструмент стимулирования рождаемости, и выплатами воспользовались уже более 12 миллионов семей.

Напомним, что с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка проиндексировали до 630 тысяч рублей, а на второго - до 833 тысяч рублей. Ранее депутаты Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев предложили сделать действие программы материнского капитала бессрочным. На данный момент она продлена до 2026 года.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Так ли полезны сухофрукты, как принято считать
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Последние материалы
Актриса Наталья Орейро приедет в Россию для съемок в новогоднем фильме
Матвиенко: Нужно денонсировать все невыгодные России соглашения с враждебными странами
Дрон устроил пожар на складе ГСМ в Курской области
Латвия: утвержден план военного укрепления восточной границы
"Ростех" застраховал свои заводы от атак беспилотников
Рубашку из фильма "Гордость и предубеждение" продали за почти 32 тысячи долларов
Сорта яблонь, которым не страшна парша
NASA: на спутнике Юпитера найден кислород для существования 1 млн человек
Средний доход ипотечного заёмщика вырос до 143 тысяч рублей в месяц
Сливочное масло: стоит ли есть каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников