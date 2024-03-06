Госдума: материнский капитал превратился в стабильный инструмент стимулирования рождаемости

В Госдуме предложили повысить маткапитал до 1 миллиона рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Представители трех думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Инициативу подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России".

Фото: unsplash.com by Naassom Azevedo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В проекте поправок к федеральному закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предлагается увеличить размер маткапитала до 756,7 тыс. руб. на первого ребенка, и до 1 млн. руб. на второго, а также на третьего ребенка — при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало.

Нилов также отметил, что материнский капитал за минувшие 17 лет превратился в стабильный инструмент стимулирования рождаемости, и выплатами воспользовались уже более 12 миллионов семей.

Напомним, что с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка проиндексировали до 630 тысяч рублей, а на второго - до 833 тысяч рублей. Ранее депутаты Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев предложили сделать действие программы материнского капитала бессрочным. На данный момент она продлена до 2026 года.