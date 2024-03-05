Сергей Нарышкин рассказал, что СВР и ЦРУ договорились не публиковать секретную информацию оппонентов

Сергей Нарышкин рассказал о контактах СВР и ЦРУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия

Сергей Нарышкин рассказал о контактах СВР и ЦРУ в интервью Соловьёв.Live. Он рассказал, что СВР (Служба внешней разведки России) и ЦРУ проводят консультации Стороны договорились не предавать гласности информацию, полученную друг у друга и сохранять контакты даже в условиях обострения политической напряжённости.

Глава СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бёрнс периодически проводят встречи. В настоящий момент это самые высокопоставленные служащие из России и США, которые продолжают поддержку личных контактов. Нарышкин считает, что этот канал связи очень важен для предотвращения чрезмерно опасного уровня эскалации.