Сергей Нарышкин рассказал о контактах СВР и ЦРУ в интервью Соловьёв.Live. Он рассказал, что СВР (Служба внешней разведки России) и ЦРУ проводят консультации Стороны договорились не предавать гласности информацию, полученную друг у друга и сохранять контакты даже в условиях обострения политической напряжённости.
Глава СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бёрнс периодически проводят встречи. В настоящий момент это самые высокопоставленные служащие из России и США, которые продолжают поддержку личных контактов. Нарышкин считает, что этот канал связи очень важен для предотвращения чрезмерно опасного уровня эскалации.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.